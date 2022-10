Alec Baldwin dosegel poravnavo

Tragična zgodba z lanskega snemanja filma Rja, ko je pod strelom iz rekvizitne pištole, ki jo je sprožil Alec Baldwin, umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins, je dobila svoj prvi epilog. Vdovec, ki je na začetku leta proti Baldwinu sprožil odškodninsko tožbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, je s hollywoodskim zvezdnikom namreč sklenil poravnavo. Film, ki ga je ustavila tragična smrt, bodo januarja namreč nadaljevali, v skladu z dogovorom pa bo mesto izvršnega producenta zdaj zasedel Matthew Hutchins, ki mu bo šel tudi del dobička. »Dosegli smo poravnavo, zato bomo umaknili tožbo,« je dejal Matthew in dodal, da nima nikakršne želje, da bi iskal in lovil krivce, zaradi katerih je ostal brez žene, njegov sin pa brez mame. »Vsi verjamemo, da je bila njena smrt tragična nesreča. Hvaležen sem, da so producenti in celotna igralska skupnost stopili skupaj, da počastimo zadnje delo moje žene.«

Snemanje bodo nadaljevali in tako počastili Halynin spomin. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters

Lanska tragedija nikogar ni pustila neprizadetega. A kljub bolečini, ki je ostala, so vsi, ki so bili nato vpleteni v tožbo, poskušali na prvo mesto postaviti dobro pokojničinega sina. »V vsem tem bolečem procesu smo vsi želeli storiti to, kar je najboljše za njenega sina,« se je oglasil Baldwin, ki mu je minulo leto pod očmi pustilo težke, črne podočnjake. Režiser, ki je bil med snemanjem tudi poškodovan, pa je dodal, da je odločitev, da nadaljujejo ustvarjanje filma, nedvomno sladko-grenka, »a sem vesel, da bomo dokončali to, kar sva s Halyno začela. Tako se bomo lahko poklonili njenemu spominu.«