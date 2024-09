80 let Alfija Nipiča: kljub zdravstvenim težavam odločen, da bo še stal na odru (FOTO)

Pevec Alfi Nipič, širši javnosti najbolj znan po skladbi Silvestrski poljub iz leta 1971, ki je postala zimzelena in tradicionalno predvajana v decembrskem času, je 17. septembra dopolnil 80 let. Letošnje leto je bilo zanj zares posebno, saj je v Jarenini konec julija odprl vrata muzej, v katerem je na ogled ogromno predmetov in spominov iz njegove dolgoletne glasbene kariere.

Kljub mnogim zdravstvenim težavam, ki so ga pestile v zadnjih letih, je Alfi odločen, da bo še stal na odru. FOTO: ROK DEŽELAK

To pa ni vse. Alfi je javnosti prav tako predstavil biografijo z naslovom Ostal bom muzikant, v kateri z besedo in več kot 350 fotografijami opisuje svojo bogato kariero, ki traja že 63 let. Njegova energija in ljubezen do glasbe sta neusahljivi, Alfi pa je večkrat dejal, da nikoli ni zares razmišljal o slovesu od odrov in upokojitvi. »Skoraj ni dneva, da ne bi imel kakšne obveznosti. Bodisi manjši nastop, snemanje, gostovanja na radijskih postajah in podobno. Tako pač je. Če nisi prisoten v medijih, ne obstajaš. In dokler sem glasbenik, si ne smem privoščiti, da bi rekel ne. Mene glasba gor drži in tega sem vesel. Tudi v knjigi povem, da bom pel, dokler bom lahko,« nam je nedavno zaupal pevec. Rojeni Mariborčan se je leta 1974 pridružil Ansamblu bratov Avsenik, ki mu je odprl nova obzorja. Z ansamblom je posnel 250 skladb v slovenščini, prav toliko v nemškem jeziku, prejel je 15 zlatih plošč in eno platinasto. Uveljavil se je tudi kot pisec besedil. Samo za Avsenike jih je napisal 32. Po obdobju z Avseniki je izdal še sedem plošč. Leta 2014 mu je predsednik republike Borut Pahor vročil državno odlikovanje red za zasluge ob 50-letnici neprekinjenega uspešnega glasbenega delovanja. Odlikovan je bil tudi za zasluge pri utrjevanju slovenske glasbene tradicije med slovenskimi rojaki v zamejstvu in zdomstvu.