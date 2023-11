60 let po smrti se Edith Piaf vrača v življenje

Že 60 let je minilo od smrti Edith Piaf, zdaj pa se bo nepozabna francoska pevka, ki si je več kot upravičeno pripela vzdevek pariški slavček, s pomočjo umetne inteligence vrnila v življenje. Glasbena založba Warner Music Group bo v sodelovanju z upravljavci pevkine zapuščine namreč postregla z 90-minutnim filmom, preprosto naslovljenim Edith, v katerem bo svojo zgodbo pripovedovala kar Edith sama. No, njen glas, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, ki bo življenje vdahnila tudi njeni podobi.

Legendarno pevko je v filmski biografiji La vie en Rose upodobila Marion Cotillard. FOTO: Cover Images

Življenje legendarne pevke, ki se je v glasbeno zgodovino zapisala s skladbami Je ne regrette rien, La Vie en Rose, Milord in drugimi šansoni, je bilo popisano že v več biografijah, leta 2007 pa je dobila tudi svoj biografski film La vie en rose. A očitno vse še ni bilo povedano, saj ustvarjalci prihajajočega filma Edith obljubljajo, da bo »razgrnil vidike njenega življenja, ki so bili javnosti doslej nepoznani. Animacija bo omogočila sodoben pogled na njeno zgodbo, medtem ko bo vključitev arhivskih posnetkov z njenih koncertov in televizijskih nastopov, domačih posnetkov in fotografij ter intervjujev poskrbela za avtentično noto v najbolj ključnih trenutkih njenega življenja.«

Pri ustvarjanju Edithinega nezamenljivega glasu (in tudi podobe) so uporabili na stotine posnetkov, nekateri so bili celo starejši kot 80 let. V film bodo seveda vključili tudi originalne posnetke njenih pesmi, med temi gotovo tudi La Vie en Rose in Non, je ne regrette rien.

Ideja za film je sicer zrasla v glavi Julie Veille, ki je skupaj z Gillesom Marliacom tudi spisala scenarij. »Med ustvarjanjem filma smo se na vsakem koraku spraševali, kakšno sporočilo bi Edith želela prenesti mlajšim generacijam, če bi bila še živa. Njena zgodba je namreč zgodba izjemne trdoživosti, premagala je ničkoliko ovir, kljubovala družbenim normam in dosegla izjemno veličino. Vse to so sporočila, ki so še kako relevantna tudi še danes,« je dejala Veillova in dodala, da ji je bilo v izjemno čast, da je lahko pomagala njeno zgodbo prenesti v 21. stoletje. Catherine Glavas in Christie Laume, ki upravljata pevkino zapuščino, pa sta pridali, da je bilo to, da sta lahko slišali Edithin glas, izjemno čustvena izkušnja. »Zaradi sodobne tehnologije smo imeli občutek, kot da je Edith tudi v resnici z nami v sobi.«

Edith Piaf se vrača!