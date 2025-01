Zvezdana Mlakar udeležena v prometni nesreči: »V srcu me je globoko sram«

Igralka Zvezdana Mlakar je v sredo nastopila na premieri gledališke predstave Za narodov blagor v Drami, ko je vse potekalo tako kot mora, a že dan pozneje jo je doletela slaba volja, saj je bila udeležena v prometni nesreči.

»Zavijala sem na Litostrojsko (kjer je zdaj Drama), takoj za zoprnim križiščem je prehod za pešce. Videla sem kolesarko, ki se je pripeljala do prehoda. Saj niti ne vem, ali je tam označena kolesarska steza. Kolesarka se je na prehodu za trenutek ustavila, potem pa sunkovito zapeljala na prehod. Pozorna sem na takšne kolesarje, vem, da se skoraj nikoli ne ustavijo na prehodu, zato sem bila pazljiva, pa tudi nobene hitrosti nisem imela. Sem pa kljub vsemu tudi jaz sunkovito ustavila, da je slučajno ne podrem.«

V tistem trenutku se je v Zvezdano zaletel avtomobil, pravi. »Z vso silo se je vame zakantal avto za menoj, zvok mečkanja pločevine je ostro zarezal vame.«

Zvezdana dodaja: »Kolesarka se je na drugi strani ceste ustavila in zakričala sem ji, naj pride na kraj nesreče, saj je bila tudi ona delno kriva. Kolikor vem, morajo kolesarji sestopiti s kolesa na prehodu za pešce. Jasno, da se je odpeljala.«

Voznik, ki se je vanjo zaletel, se je Zvezdani »pretresen opravičil« in predlagal, da uredita papirje brez policije, saj je priznal, da je kriv.

Zvezdana je bila sprva zadržana in mu ni verjela, saj, kot pravi, ji je bila prva misel ta, da se mora paziti »nepoštenega človeka«, a se je kmalu izkazalo, da je bil strah odveč.

»V srcu me je bilo globoko sram. /.../, da surovo dvomim o njegovem poštenju, in to je slika sveta, v katerem živim,« razmišlja, a dodaja, da previdnost nikoli ni odveč.

»Tako sva midva uredila brez klicanja policije, kulturno in sočutno, kaj me čaka danes pri urejanju, ne vem. Rada živim med poštenimi in spoštljivimi ljudmi! Kolesarka očitno svoje odgovornosti ne sprejme, in to ji prav gotovo ni v čast,« je zaključila Zvezdana Mlakar, ki se k sreči ni poškodovala, pred njo pa so številne ponovitve nove predstave, v kateri igra.