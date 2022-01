Zvezdana Mlakar ostala brez oddaje na nacionalki

Kadrovski in organizacijski premiki na nacionalni televiziji so dosegli tudi oddajo priljubljene voditeljice Zvezdane Mlakar.

»Ja, dragi moji, res je, našo oddajo so čisto na tiho, z novo metlo, pometli iz programa naše javne televizije,« je javnost obvestila kar prek facebooka. Ostala je brez besed, pravi, da se je vse zgodilo brez pravih argumentov. »Ali pa izmišljenih, češ da ni denarja, pa se v istem terminu, ko naj bi se snemala naša oddaja, snema nova, seveda z ljudmi, ki so na 'liniji'.« Voditeljica dodaja, da so njene oddaje namenjene vsem Slovencem in nikoli niso bile politične.

»Dovolj sem stara in modra, da si zaradi politike ne bom zapravila niti enega slovenskega srca.« Poleg tega pa oddaji po njenih besedah gledanost raste. »V njej se ljudje preprosto pogovarjamo, učimo se slišati in videti, kolikokrat me na cesti objamete in mi rečete, da vam oddaje lajšajo življenje! Oddaja je mavrična, kot smo ljudje, je simbol širine, v njej sem gostila Nika Vujičića z njegovo veliko vero, intelektualce, preproste ljudi, zdravnike, umetnike, duhovne mojstre, estradnike, dotikali smo se skritih tem narcisizma, razvoja in vzgoje otrok, ljudi, ki so premagali neozdravljive bolezni. Z vsem srcem na tak način prispevam in delam za dobro ljudi in družbe.«

Kaj ji lahko vodstvo očita? »Strokovno nič, moja življenjska kilometrina in izobrazba sta moji izkaznici. Tu je nekaj narobe, v tem umikanju oddaj, ki so dobre in imajo vrhunsko gledanost. Kot bi pljuvali v lastno skledo! Žal mi je, da sem priča le politični metli. To je preveč za zdravo pamet. Razumem, da te lahko na komercialni TV, če ne prinašaš denarja, brez besed ukinejo. Na javni televiziji, ki je last vseh nas, saj vsi plačujemo zanjo, pa tako pač ne gre. Ta trenutek niti ne gre več samo za mojo oddajo, ampak za našo televizijo!«

Dodala je še, da je le dobro, kakovostno, pošteno in iskreno delo merilo, zato ni tiho: »In tudi ne bom!« Javnost poziva, naj jo podpre, naj ljudje pišejo varuhu gledalčevih pravic. »Na vsako vaše pismo morajo po zakonu odgovoriti.«