Zoky kar na odru zasnubil Brigito: Bilo je ganljivo in sanjsko (FOTO)

Superfinalni večer 29. mednarodnega festivala pesmi in vina Marko Polo je minuli konec tedna potekal v prijetnem okolju Žrnovo-Postrana na otoku Korčula, pod cerkvico sv. Roka. Vrhunec pa se je zgodil v nedeljo, kjer je za presenečenje poskrbel tudi naš pevec Zoran Cilenšek - Zoky: svojo izbranko Brigito Oven je pred polnim avditorijem, v soju polne lune in družbi najboljših pevk in pevcev iz več držav, zaprosil za roko. »Bilo je ganljivo in sanjsko,« so zapisali v enem od hrvaških medijev.

Zoran Cilenšek - Zoky med nastopom FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Dobil je zaročenko in tretjo nagrado občinstva za pesem Volim Dalmatinku.

Festival je potekal v organizaciji Ivana Šegedina in njegovega sina Petra, vodili so ga kar trije. Organizatorji so letos prejeli 184 prijav, izbrali pa so 25 skladb izvajalcev iz Hrvaške, Slovenije, Bosne, Srbije, Madžarske in dveh zamejskih Hrvatov, živečih v Ameriki. »Konkurenca je bila močna, publika pa je poskrbela za odlično vzdušje in pozitivno energijo,« nam je povedal Zoky, ki se je predstavil s skladbo Volim Dalmatinku, za katero je besedilo napisal Mario Samaržija, za glasbo in snemanje videospota pa je poskrbel Josip Pokupac z marljivo in utečeno ekipo. Na koncu si je za to skladbo Zoky priboril tretjo nagrado občinstva. Zdaj pa se že pripravlja na prihodnji festival, ki bo 9. avgusta v Opuzenu, kjer bo tudi sodeloval kot edini slovenski predstavnik, zapel bo dalmatinsko podoknico v spremstvu klape. Naslov pesmi je Slušaj pismu, besedilo zanjo je napisal Nedo Zuban, za glasbo in aranžma pa sta skupaj poskrbela Želimir Škarpona in Dalibor Musap. »Vokal je bil posnet v studiu Napoleon pod budnim nadzorom Dušana Zoreta, v celoti pa so za pesem poskrbeli v enem od splitskih studiev,« še pove Zoky, ki je dejaven tudi pri nas, na slovenskih televizijah in radijskih postajah.

Bilo je ganljivo in sanjsko.

Trenutno se njegovi videospoti vrtijo predvsem na Prvi TV, kjer je prisoten na dveh tedenskih lestvicah. Na lestvici Popularnih 10 zabavne glasbe je pesem Pisma mojega mornarja, za katero je besedilo spisal Roman Končar, uglasbil pa Pokupac, na narodnozabavni lestvici pa je pesem Zlata mama, ki je nastala v sodelovanju z Božidarjem Wolfandom Wolfom.