Znano, kdo so ženini in neveste nove sezone šova, med njimi tudi znan obraz (FOTO)

S Planet TV so sporočili, da se z novo sezono vrača ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled. Dvanajstim posameznikom bodo skupno pot pomagali najti strokovnjaki na področju partnerstva Timotej Strnad, Barbara Sarić in Alja Fabjan. Ustvarjalci šova so zdaj razkrili, kdo so ženini in neveste, ki bodo tokrat poizkusili srečo v ljubezni.

Ženinom in nevestam bodo na skupni poti pomagali strokovnjaki. FOTO: Blaž Vatovec

Svoje ženine bodo pred oltarjem prvič zagledale 29-letna Meri iz Kopra, ki si pri partnerju najbolj želi smisla za humor, 40-letna Vlasta iz Kranja, ki vodi svoj frizerski salon, 22-letna Tina iz Poljčan, ki je zelo direktna in komunikativna, 37-letna Anita iz Iga, ki pri partnerju najbolj išče spoštljivost, 46-letna Jasmina iz Mozirja, ki je tudi mama dveh hčerk, in 27-letna Maša iz Hrastnika, ki pa se je že pri 21 letih odselila v Ljubljano. Prav slednja je srečo v ljubezni zaman iskala v zadnji sezoni Sanjskega moškega.

Ženini, ki jih bomo spremljali v Poroki na prvi pogled, pa so 42-letni Damir iz Ljubljane, ki svoje ljubezensko življenje opiše kot pestro, 29-letni Blaž iz Mirne na Dolenjskem, ki ne mara negativnih ljudi, 45-letni Aleš iz Ljubljane, ki je zaljubljen v nogomet, 25-letni Matevž iz Medvod, ki se v eksperiment podaja z veliko mero optimizma, 25-letni Žan iz Maribora, ki si želi tako močne vezi, kot jo imata njegova starša, in 41-letni Rok iz Ljubljane, ki je tudi oče dveh sinov.