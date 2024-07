Znani slovenski igralec šokiral: »Ženske začnejo po 25 letu propadat, 30 je že pogreb, 40 ne obstaja ...« (VIDEO)

Na spletu odmeva pogovor, ki ga je na svojem Youtube kanalu opravil David Milosavljević z znanim slovenskim igralcem. Dino Hajderović je ustvarjalec digitalnih vsebin, igričar, ki ga mlajša generacija pozna pod imenom Dinotti, ostali pa po katerem izmed filmskih likov, kot je Aco iz filma Čefurji raus! ali Peši iz filma Šuplje priče.

Nekatere so vznemirile njegove besede, ko je odgovarjal na vprašanja o ženskah. Tako je dejal: »Ženske začnejo po 25. letu propadat, 30 je že pogreb, 40 ne obstaja ...«

In še: »Ampak tud če ona hod na fitnes, paz na hrano, pa neki dne ne pije, leta naredijo svoje. Se prav koža se začne povešat,strije so, gube so in v bistvu,če rodi se to pospeši. Resda lahko s telovadbo svoj trebuh malo zmanjša, ampak to so ponavad res une ki živijo za fitnes in telovadbo, teh pa je zelo malo. Pa tudi take punce si ne želiš met, ker to samo šteje kalorije in z njo ne morš it ven jest normalno, ker to skoz komplicira.«