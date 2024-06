Omar Naber razkril, kaj ga pri ženski popolnoma spravi ob pamet! Njegove besede odmevajo ... (VIDEO)

Priljubljeni slovenski pevec Omar Naber je v pogovoru z Davidom Milosavljevićem med drugim razkril, kaj ga pri ženskah izredno privlači. Njegove besede odmevajo po družbenih omrežjih, je pa del občinstva nekoliko razjezil, še posebej žensko populacijo.

»Če kdaj kakšno punco povabim na obisk, ima 100 plus točk, če se takoj prime enega dela, karkoli že to je,« je razkril pevec in dodal, da ga dekle, ki denimo vzame metlo, če vidi, da je po tleh malo prahu, takoj »kupi«. Všeč mu je tudi, če zloži oblačila, ki ležijo »tam nekje«. Ob tem je poudaril, da mu seveda nobena ni dolžna tega storiti.

Spomnil se je izkušnje iz srednje šole, ko je k njemu na obisk prišla sošolka Valerija. Ta mu je bila že predhodno zelo všeč, nato pa je ob prihodu na hodniku zložila čevlje, ki so bili malo razmetani, v kuhinji pa je najprej vzela krpo in pobrisala mizo. »Vau, kako sem se zaljubil vanjo!« je dejal doživeto.

Kljub temu da pevcu oboževalk nikdar ni manjkalo, je pred meseci v ŠOKkastu povedal, da ostaja samski.