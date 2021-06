Znani Slovenec presenetil drago z zaročnim prstanom, takšen je bil njen odziv (VIDEO)

Znani slovenski deskar in akrobat na sneguje že vrsto let v zvezi z glasbenico(bolj znano kot Nina Kay), s sinomin hčerkopa so znani po tem, da skoraj vse leto preživijo na snegu in bordu. Zadnje leto so zaradi epidemije več doma in drug z drugim, njihovo družinsko srečo pa bo kmalu nadgradila še poroka.Več preberite tukaj