Znani Slovenci združeni v movembru

Ste vedeli, da je rak na modih najpogostejši pri moških, starih od 24 do 40 let? Dobra novica pa je, da se mu lahko izognete že s polminutnim samopregledom vsak mesec. Zakaj bi to počeli? Ker je v začetnem stadiju bolezen ozdravljiva skoraj 90-odstotno, v poznejših pa le še polovično, tudi tveganje za neplodnost se zelo poveča.

Mojstri zabave DJ Dey, Matthew Z in Clay Clemens so kljub zaprtim klubom v dobri kondiciji, modna gurujka Tina Mentol pa je navdušila z videzom junakinj serije Glow.

To in promocija zdravega življenjskega sloga sta sporočili, ki ju širijo podporniki dobrodelnega movembrskega treninga z društvom Onkoman in Merkur zavarovalnico. Za dober namen so se v soboto v ljubljanskem Crossfitu potili tudi komik Perica Jerković, Domen Rozman, vodja Dunking Devils, radijec Uroš Bitenc je migal s hčerko Ulo, standup maratonec Tešky s svojo srčno damo in pisateljico Majo Monrue, tam so bili didžeji Dey, Matthew Z in Clay Clemens pa Tina Mentol, ki navdušuje z novo linijo igrivih nogavic in nakita Slavsocks, srečali smo hokejista zmagovite Olimpije Anžeta Ropreta, nogometaša NK Domžale Mateja Podlogarja in Tilna Klemenčiča pa Matica Finka iz Olimpije in bivšega reprezentanta Miša Brečka z ženo Tamaro.

Ilirijin vratar Elvis Džafič je delil svojo zgodbo prebolevanja in uspešnega vračanja na zelenice, z rakom pa se je uspešno spopadel tudi podpredsednik onkološkega društva za moške Onkoman Jaka Jakopič.