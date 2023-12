Znani Slovenci naredili lepo gesto, ki je bolni otroci ne bodo kar tako pozabili (FOTO)

Pred dnevi smo napovedali, da bo Hitradio Center tudi letos organiziral tradicionalni Spust Božičkov s streh slovenskih otroških bolnišnic in da jim bodo pri tem priskočili na pomoč jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v Božičke. Takšen spust se je danes zgodil po Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.

Dogodka, ki ga otroci ne bodo kar tako pozabili, so se udeležili tudi nekateri znani glasbeniki in se podružili z otroki. Udeležili so se ga Nipke, Challe Salle, Rok Piletič ter Kristijan Crnica, pa tudi spletna vplivnica Lucija Vrankar. Iz UKC Ljubljana so se v svoji objavi na instagramu vsem zahvalili za polepšan predpraznični ponedeljek.

Nipke pa je po dogodku na instagramu zapisal takole: »Skupi z Božički smo dons razveseljeval male junake na pediatrični kliniki