Božički v četrtek in ponedeljek k malim slovenskim bolnikom, spustili se bodo s strehe

Hitradio Center letos že deseto leto zapored organizira tradicionalni Spust Božičkov s streh slovenskih otroških bolnišnic. Pri tem jim bodo ponovno priskočili na pomoč jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije, ki bodo oblečeni v Božičke trkali na okna bolnišničnih sob.

Spust Božičkov s Klinike za pediatrijo UKC Maribor bo ta četrtek ob 10. uri. Zaradi porasta virusnih okužb dihal so obiski na UKC Maribor prepovedani, zato bo dogodek tudi letos potekal drugače kot minula leta, ko so se Božički po spustu skupaj s številnimi znanimi Slovenci in voditelji Hitradia Center odpravili po oddelkih, kjer so obdarovali otroke.

Spust Božičkov s Klinike za pediatrijo UKC Maribor bo ta četrtek, najmlajše bolnike Pediatrične klinike UKC Ljubljana bodo Božički obiskali v ponedeljek.

Izr. prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med. (predstojnik Klinike za pediatrijo UKC MB) ob tem pravi: »V zimskih mesecih je na naši kliniki kar precej otrok, ki zbolevajo za raznimi respiratornimi okužbami in predvsem v decembru, ko je toliko prazničnih dni je večkrat hudo gledati otroke, ki bi radi bili doma s svojimi starši in seveda tudi starše, ki bi radi bili doma skupaj s svojimi otroki, a morajo biti zaradi bolezni v bolnišnici. V takih dneh so vse akcije, ki polepšajo ali pa skrajšajo čas bivanja v naši ustanovi zelo dobrodošle. Ena izmed takih je nedvomno spust Božičkov iz naše klinike. To je že tradicionalna akcija in lahko rečem, da so otroci izjemno veseli, ko jim Božički pomahajo skozi okno in jih obdarijo. Vidimo, da so tudi starši nekoliko bolj pomirjeni in skupaj z otroki bistveno lažje preživijo dni v bolnišnici. Tudi nam, vsem zaposlenim, tovrsten dogodek nekoliko popestri vsakdanje delo. Še najbolj pa smo veseli, ko vidimo da kaj takega vpliva na otroke zgolj pozitivno in je tako breme bolezni za njih lažje prenesti.«

Božički bodo razveselili tudi najmlajše bolnike Pediatrične klinike UKC Ljubljana, kjer bo dogodek potekal v ponedeljek, 18.12 ob 12.00. Poleg Božičkov z darili bodo otroke obiskali tudi Nipke, Challe Sale, Rok Piletič iz skupine BQL in KIKI FLY, spletna vplivnica Lucija Vrankar ter voditelja jutranjega programa Vesna Ponorac in Klemen Kopina.