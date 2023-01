Znani obraz zapušča Svet na Kanalu A: njena nova pot je povsem drugačna

»Danes se je uradno začela. Moja nova pot. Teče že 4. leto, odkar sem se vam prvič predstavila tukaj z mojim delom, ampak nikoli pa nisem zares predstavila sebe. To sem jaz. Tjaša Petrič Cvet. In to je malce drugačna objava in zapis,« je zapisala zdaj že nekdanja novinarka oddaje Svet na Kanalu A.

Tjaša Petrič Cvet FOTO: Instagram

Od kamer se je poslovila pred dobrim letom, ko je odšla na porodniški dopust, a se, kot kaže, ne bo vrnila. Sporočila je namreč, da se bo po desetih letih novinarstva posvetila novim izzivom. »Bling of Bloom se je rodil ob službi, ki sem jo opravljala 10 let, ob novinarstvu. Bil je odklop od napornih, vedno vznemirljivih, a dolgih delovnikov. Predstavljal mi je kotiček, v katerega sem se zaprla in se prepustila ustvarjanju ter se na tak način tudi sprostila, umirila, spočila glavo. Nikoli nisem bila preutrujena, da ne bi še nekaj malega naredila v delavnici.«

Pravi, da ima občutek, da se ni dokončno poslovila od novinarstva, ampak, da vemo, kako hitro teče čas, in tega bi zdaj rada čim več namenila svoji družini, zato se je – hočeš, nočeš, morala posloviti od dela, ki ga je rada opravljala, a bi jo od doma držal vsak dan do večera. »Zato preusmerjam svojo energijo v ljubezen do oblikovanja in upam, da bo to dovolj, da se iz tega razvije tudi nekaj, od česar se bo dalo živeti.«

Dodala je, da bodo morda prihodnje objave tudi bolj osebne, zagotovo veliko bolj pogoste, saj tudi Bling of Bloom ni več »nekaj za zraven«.

Od Tjaše se je s čustvenim zapisom na instagramu poslovila tudi voditeljica Sveta Nuša Lesar, ki je zapisala, da je bila Tjaša kot novinarka vedno polna idej.