Znani košarkarski reprezentant priznal: Dobil izpuščaj zaradi ...

Nekdanji košarkarski reprezentant in igralec lige NBA Boštjan Nachbar, ki je najbolj zaslužen za ustanovitev ELPA (Združenje evroligaških profesionalnih igralcev), je imel na pravkar končanem F4 evrolige v Kaunasu polne roke dela. Z družino živi v Barceloni, a zaradi narave dela veliko potuje, združenje vodi vse od leta 2018, od lani tudi z novim štiriletnim mandatom na položaju generalnega direktorja. Srečali smo ga v hotelu Radisson v Vilni skupaj z njegovo desno roko, kot se je izrazil sam, Luko Milanovićem.

Na obrazu

»Veliko dela imam in sestankov. Mogoče se mi je zaradi tega naredil tale izpuščaj na obrazu,« pove v smehu. Iz Slovenije so v vodstvu te organizacije, ki ima sedež v Frankfurtu, še Walter Jeklin, Tjaša Pavlič Bucik in Anže Blažič.

Med številnimi izboljšavami je ELPA dvignila prakso igre in pogoje potovanja, uvedli so strog sistem zapadlih obveznosti, ki je drastično zmanjšal zamude pri plačilih, potrjeni protokol drugega zdravniškega mnenja, pogodbeno pravno svetovanje in izobraževalne programe za igralce.

Po besedah Nachbarja želi ELPA še naprej utrjevati svoj položaj glavnega deležnika v Evroligi in igrati svojo vlogo pri zagotavljanju tega, da lahko tekmovanje s sodelovanjem in inovacijami doseže svoj polni potencial. Zanimivo je, da sta se v omenjenem hotelu, vsak v svoji vlogi, seveda, srečala Nachbar in Dejan Bodiroga, predsednik evrolige.