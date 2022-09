Znana Slovenka zgrožena nad kandidatkami za Sanjskega moškega: Družba je šla v maloro

Nova sezona šova Sanjski moški je tik pred vrati in ustvarjalci oddaje so razkrili 17 kandidatk, ki se bodo potegovale za srce sanjskega moškega. Mlade, samozavestne in polne želja so ženske, ki so se predstavile javnosti. »Zame je sanjski moški oseba, ki je dobesedno obsedena z mano,« je zapisala ena od njih, »Moj sanjski moški oz. popoln moški me vsak dan masira, zna kuhati, mi ne dovoli hoditi v službo, vsak dan mi prinese šopek rož, hodi z mano v šoping,« pa neka druga.

FOTO: Instagram

Vse skupaj je presenetilo tudi zmagovalko Masterchefa Saro Rutar, ki je zapise poobjavila na instagramu in zapisala, da so se izgubile vse vrednote in da ni več spoštovanja starejših niti sočutja do sočloveka.