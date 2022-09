Divje tekmovalke sanjskega moškega: z goloto nimajo težav (FOTO)

To jesen se na male zaslone vrača ljubezenski šov Sanjski moški, kjer bo 17 deklet hodilo na zmenke, adrenalinske izlete in romantična potovanja. Vse z namenom, da bi morda le preskočila iskrica med sanjskim moškim in tekmovalkami. Blaž Kričej Režek bo iskal ljubezen svojega življenja. Jo bo našel pred očmi gledalcev?

Preverili smo družabne profile 17 deklet, ki se bodo potegovale za ljubezen, in ugotovili, da vsaj polovica med njimi nima težav sledilcem pokazati svojih »žgečkljivih fotografij«. Med tekmovalkami so so animatorke, tekstopistka, študentke, ekonomistke, vizažistke, trenerke, blogarka, farmacevtka ...

Objavljamo nekaj »vročih« fotografij, ki jih dekleta izpostavljajo na svojih družabnih omrežjih.

Arijanna Sara di Palma

Ana Hrovatin

Ana Sučevič Suki

Anja Rijavec

Hana Ševič

Nastja Andrushchenko

Pia Belak

Tina Blašković