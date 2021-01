Znana Slovenka žaluje: pokopala jo je kar v krsti (FOTO)

FOTO: Instagram

Profesionalna plesalka, ki jo poznamo iz šova Zvezde plešejo, preživlja težke čase. Na družbenih omrežjih je delila fotografije, kjer je razkrila, kako so se poslovili od štirinožnega prijatelja. Psičko so položili v leseno krsto in jo skupaj z njenimi najljubšimi predmeti pokopali na hribčku z razgledom.Slovenska plesalka in modna oblikovalka, ki se je na plesnem parketu v drugi sezoni vrtela s pevcem, je oboževalce ganila z objavo žalne slovesnosti, ki so se je udeležili tudi ostali hišni ljubljenčki. Psičko so pokopali skupaj s puloverjem in z njenimi igračami.Pri obredu je sodeloval tudi njen mož, vrhunski avstralski plesalec, s katerim sta poročena od leta 2012. Trent je plesal v svetovno znanem plesnem šovu Strictly Come Dancing s, v njem pa je v posebni plesni točki nastopila tudi Gordana.