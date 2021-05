Kakšen zaplet! H Gregorju še pet novih deklet, spoznajte jih (FOTO)

Lara Goršek Kos. FOTO: Pop TV

Tjaša Kramarič. FOTO: Pop TV

Sara Turnšek. FOTO: Pop TV

Lea Zupančič. FOTO: Pop TV

Mireille Jarc. FOTO: Pop TV

Za srce postavnega sanjskega moškegase bo borilo še pet novih kandidatk, potem ko jih je 18 že kar dobro spoznal, poroča 24ur. Nekaj iskric je v šovu že preskočilo, ali bo še kakšna, pa se bo pokazalo v nadaljevanju oddaje. Spoznajmo torej, katere so najnovejše.Lara Goršek Kos je tekmovala že v resničnostnem šovu Kmetija, kjer ji je bil všeč. Zgovorna in nasmejana, tokrat z roza lasmi, išče moškega, ki jo bo imel za enakovredno, a bo zanjo vseeno poskrbel kot pravi moški. Všeč so ji temni s tetovažami.Tjaša je zadnjih nekaj let z družino živela v Franciji in je modna svetovalka. Postavna 20-letnica ima rada zveste in iskrene moške, ki razumejo, da so najpomembnjše malenkosti. Všeč so ji elegantni moški, ki jim je pomembno, kako so videti, da imajo radi modo. Veliko da na energijo, ki se zgodi ob prvem stiku, všeč pa so ji tudi uspešni moški, ki vedo, kaj si v življenju najbolj želijo.Rdečelasa Sara vodi kar dva svoja gostinska lokala in je, kot se zdi na prvi pogled, hiperaktivna. Čeprav je veliko od doma, predvsem zaradi dela, ima še vedno veliko energije za šport, kar bo zagotovo všeč Gregorju. Pravi, da je zunanja lepota minljiva in da je zanjo pomembnejši značaj partnerja. A vseeno priznava, da se rada ozre za visokimi in temnimi moškimi. Tudi Sara je, kot se zdi, opisala moškega, podobnega Gregorju.Plavolasa mladenka pravi, da ima med prijatelji več moških kot ženskih, zato bo njeno bivanje v hotelu, kjer bo obkrožena s samimi ženskami, zagotovo zelo zanimivo. Vizualno so ji všeč visoki in temni moški, rada ima tetovaže. Pomembno se ji zdi, da je njen partner prijazen. Poljubi na prvem zmenku odpadejo, želi pa si zvezo, v kateri bi prevladovala spoštovanje in zvestoba.Študentka turizma pravi, da je njen sanjski moški razgledan in ima dober smisel za humor. Všeč so ji romantični, ki znajo poslušati. Vizualno pa najraje pogleda za postavnimi moškimi, a pravi, da videz ni vse. Všeč so ji taki, ki vedo, kaj hočejo. Normalna mera ljubosumnosti je v redu, če pa to preide mejo normale, se raje umakne.