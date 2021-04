Vojna, ki jo je sprožil penis: Teja Jugovic ostro odgovorila Lauri (VIDEO)

Laura Beranič. FOTO: Instagram



Sanjski moški, kandidatke pa ...



Penis sprožil spor

Med dekleti in ženami, ki so se v prvih oddajah resničnostnega šova Sanjski moški predstavile kot kandidatke za srce, je izstopala odločna. Štajerka (23), ki je kot zadnja prejela vrtnico in tako ostala v igri za Gregorjevo srce, se je že zapletla v spore, a ne le z ostalimi tekmovalkami (najbolj ji gre v nos), ampak tudi z znanimi Slovenkami.Na instagram profilu @smejmose32 je Laura med drugim odgovarjala na vprašanje, kaj pravi na opazke določenih slovenskih vplivnic. »Za to vprašanje moram kar globoko vdihniti, ker sem precej nervozna,« je začela. »Kaj menim na komentiranje teh ful, ful zrelih mamic, blogerk in tudi gospodične/gospe, ki mimogrede s svojimi objavami na instagramu, ne vem, ali javno osvaja Gregorja ali se norčuje iz same sebe. Meni se to zdi neprimerno.«Nato je neposredno nagovorila Tanjo, ki se je pred približno letom dni po šestih letih poslovila od Radia Center: »Tanja, ker se očitno norčuješ iz mene, ker si se ob mene tako spotaknila, te vprašam: zakaj potem, če si tako pametna, zrela, nedotakljiva, ne delaš več na Radio Center? Zakaj ti je potreba sploh, da komentiraš neznance in objavljaš na storije? Ti je res tako tečno v življenju, nimaš kaj pametnega za delati?«Tanji je dala še nasvet: »Če smo res tako hudo grozne, zakaj potem gledaš. Povabi Gregorja na kavo, na kosilo, če znaš kaj kuhati. Ne rabiš naš gledati, če smo tako grozne. Bi bila ful vesela, če mi odgovoriš. Misli, da je to tista slovenska foušija.«In kaj je rekla Tanja, da je užalila Lauro? »Gregor. Res si sanjski. Dasiravno se zdijo nekatere kandidatke bolj nočna mora. In ne, od tebe ne bom zahtevala krone,« je zapisala pred dnevi, ob tem pa očitno imela v mislih Lauro, ki je na prvo srečanje z Gregorjem prinesla krono, da ji jo je dal na glavo, češ da je kraljico in da je z njo treba ravnati kot s kraljico.Tanja pa ni edina vplivnica, s katero se je zapletla Laura. Pred dnevi se je obregnila ob, znano kot Cool Mamacitaa, ko si je ta na glavo dala kapo v obliki moškega spolnega organa. Lauri se to za mamico ni zdelo primerno, ta pa je odgovorila z video objavo, namenjeno določeni kandidatki iz oddaje Sanjski moški, druga kandidatka pa ji je pisala, koliko stane, če bi delila kakšno njeno objavo. Teja je ob tem komentirala, da se ji zdi čudno, da so se ob kapo v obliki penisa obregnile kandidatke, ki imajo profile pod Only Fans in tam objavljajo svoja gola telesa.Pod Tejino objavo so se oglasile znane Slovenke kot soin, ki so pohvalile Tejo.