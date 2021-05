Po oddaji brez milosti: Gregor gleda samo na eno stvar (FOTO)

Maruška in Luka redno komentirata dogajanje v šovu Sanjski moški. FOTO: Pop TV

V oddaji Vrtnice in vino po vsaki oddaji komentatorji predebatirajo dogajanje v trenutno najbolj priljubljenem in gledanem šovu pri nas. Predvsem v zadnjih dveh oddajah Sanjskega moškega je bilo dogajanje vse prej kot mirno se je morala namreč posloviti, saj ji sanjskini podelil vrtnice.Da se bo to zgodilo, je slutila tudi komentatorka, ki je prepričana, da Gregorju pri iskanju partnerke precej veliko pomeni tudi zunanji izgled. »Vidim, kakšen tip žensk mu je všeč. On gleda postavo pa reci, kar hočeš,« je dejala partnerjuJanina po Gregorjevih besedah vrtnice ni dobila, ker do nje čuti bolj prijateljsko energijo, tako da se komentatorka očitno ni povsem zmotila.