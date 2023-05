Znana Slovenka tri tedne ni videla dežja (FOTO)

V Sloveniji smo vsi že dodobra siti dežja, a tisti, ki jim je dano odpotovati kam dlje, v tople kraje, imajo privilegij, da se mu za dlje izognejo. Prav tega se je zelo razveselila tudi voditeljica TV3 Suzana Bajrič, ki se je pred dnevi vrnila iz Mehike, kjer si je privoščila daljši dopust, s katerega se je vrnila polna čudovitih vtisov. Kot nam je zaupala, pa v Mehiki ni zgolj poležavala na prelepih plažah, temveč je prepotovala lep del te dežele in spoznala veliko ljudi.

Na drugem koncu sveta se je mudila tri tedne.

»Potovala sem naokoli, vse od Playe del Carmen do Tuluma downtown in Tulum hotel zona, na koncu pa sem obiskala še Cancun. Povsod je bilo naravnost čudovito. Sem pa spoznala, da Mehika sploh ni poceni država, saj so cene ponekod vrtoglavo visoke,« pravi Bajričeva, ki se sicer zaradi tega ni pretirano vznemirjala in je raje poiskala ugodno namestitev in tudi hrano. »Pogostokrat sem jedla kar na ulici, saj me je burito tako stal le šest dolarjev. In ponekod je bil zares slasten. V Tulumu, kjer so hoteli ob plaži, pa lahko premožnejši za večerjo za dva odštejejo tudi 600 dolarjev in več, da ne govorim še o kakšnih prestižnejših restavracijah. Skratka, se vidi, da je tam veliko Američanov, ki jim visoke cene sploh ne pridejo do živega,« še pravi Bajričeva. Kot povsod drugod pa je tudi v Mehiki vse odvisno od tega, kje in kaj si želiš, saj se da v centru mesta najti ljubke in cenovno ugodne hostle, ki so opremljeni z vsem, kar je potrebno za udobje. »V slabih treh tednih sem bivala v hostlih, hotelih, nekaj dni pa tudi pri prijatelju iz Slovenije, ki tam živi in dela že vrsto let,« nam še pove Bajričeva. Tisto, kar ji je bilo najbolj všeč, pa je vreme. »V času mojega bivanja v Mehiki je bila temperatura ves čas okoli 30 stopinj Celzija, najboljše od vsega pa je bilo to, da v treh tednih niti en dan ni deževalo,« sklene pogovor televizijska voditeljica, ki si je nabrala dovolj moči za prihajajoče izzive.