Znana Slovenka šokirala na rdeči preprogi (FOTO)

Sivi lasje so nekaj, kar so mnoge ženske do nedavnega skrivale kot kača noge. A v zadnjem času ta trend spreminjajo zvezdnice svetovnega kova. Nedavno je na rdeči preprogi v Cannesu v naravni barvi las zasijala 63-letna igralka. Javnost je bila nad pojavo lepotice iz TV-reklam, v katerih je predstavljala tudi barve za lase, naravnost navdušena, zdaj pa gredo po njeni poti še druge. Tudi Slovenke.Ravno v teh dneh je svojo fotografijo na facebooku objavila. V prelepi obliki in ravno dovolj naličena je požela ogromno pozitivnih odzivov, a tudi zaradi pričeske. Ta je po novem precej siva. Komentatorke so dejale, da je čisto drugačna, a da je videti naravnost odlično. Označile so jo tudi za seksi damo.