Znana Slovenka slavi, čestitamo ji tudi mi

Pevka, ki je dolga leta razveseljevala tudi gledalce kot sovoditeljica oddaje Slovenski pozdrav, ima danes prav poseben razlog za veselje. Simpatična plavolaska, ki je tudi odlična harmonikarica, namreč praznuje rojstni dan.»Leto je naokrog in prišel je moj 32. rojstni dan,« je brez ovinkarjenja Darja razkrila, koliko sveč bo danes na njeni torti. Dodala je še, da je njena največja želja danes, da se tudi njeni oboževalci zavrtijo in poveselijo z njo in njeno harmoniko.Darji, ki je zzapela tudi pesem ob 30. rojstnem dnevu Slovenskih novic (da, samo dve leti je najbolj prodajani časopis v Sloveniji mlajši od nje), vse najboljše in da se ji uresniči njena današnja največja želja od srca želimo tudi mi.