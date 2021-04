Slovenija prepeva »Ne zaupaj v govorice«: To potrebujemo v teh časih (VIDEO)

Časopis Slovenske novice letos praznuje 30 let. Ob tem jubilejnem mejniku je nastala pesem in videospot, za katerega so združili močiin. Veseli nas, da vas je spevna, pozitivna in hudomušna popevka navdušila, saj čestitke in pozitivni odzivi kar dežujejo.»Profesionalno...pristno slovensko...skratka odlično...čestitke!!!«»Gre v uho - živahno in veselo - to rabimo v teh časih«»Gledala premiero . Zelo mi je bila všeč. Bravo Darja, Vili in Matjaž in videospot, besedilo in glasbeni aranžma. Super.«»Všeč mi je videospot. Lušno je.«»Bravo ekipa in čestitke Slovenske Novice«To je le nekaj komentarjev (nelektorirano) naših bralcev, ki so se usuli pod premierno objavo pesmi, za katero verjamemo da bo še dolgo odmevala v slovenskih domovih.Utrinek s snemanja je na facebooku objavil tudi Vili Resnik, ki se je pošalil, da ima Matjaž Javšnik sicer lahko denar, a je le eden od niju pristal na naslovnici Slovenskih novic.