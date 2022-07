Znana Slovenka se je zastrupila, prišli tudi reševalci (FOTO)

Slovenska glasbenica Ines Erbus je tik pred svojim koncertom obležala v postelji po zastrupitvi s hrano. Uro pred nastopom je bruhala, na pomoč pa so jih priskočili tudi reševalci, ki so jo obiskali v hotelski sobi. Njihova pomoč je glasbenici prišla še kako prav, saj je oboževalcem lahko pozneje odpela vsaj katero od svojih pesmi, čeprav je pela sede na stolu. Iz zagate jo je rešil njen dobri glasbeni prijatelj David Amaro, ki je prevzel začetek koncerta in zbrane zabaval z odlično energijo.

Reševalci so ji pomagali, da je lahko pozneje stopila na oder. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ines se je vsem opravičila za neljubi dogodek, a hkrati je pokazala, da je profesionalno opravila vlogo glasbenice. »Nisem bila 100-odstotna, sem se pa 100-odstotno potrudila,« je dejala po koncu koncerta. Zdravniki so ji svetovali, naj poskuša na odru čim več sedeti, kar je tudi upoštevala. Vprašanje sicer, če bi lahko tako onemogla po zastrupitvi sploh lahko kaj odpela, če ji ne bi pomagali.