Znana Slovenka se je odločila povečati družino (VIDEO)

Slovenska vplivnica Katarina Benček je oznanila, da je razširila svojo družino. Kot že veliko vplivnic pred njo, si je omislila novega družinskega člana s štirimi tačkami.

Izbrala je psa pasme pomeranec igračasti špic. To je v zadnjem času precej priljubljena izbira. Pri opisu pasme je moč prebrati, da so ti psi rahločutni in bistri, zaradi majhnosti pa tudi krhki. Njihov največji adut pa je videz. Debel in gost kožuh, podoben pa malemu medvedu.

Pasemski klub za pomerance so v Angliji ustanovili leta 1891, kar pomeni, da je pomeranec sodil med najstarejše v Veliki Britaniji priznane pasme.

Pred časom smo o Katarini pisali, ko je sledilce prosila za pomoč pri prav posebni zdravstveni težavi. Več o tem preberite tukaj.