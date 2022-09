Znana Slovenka preluknjala bradavički: jokala kot majhen otrok, noč preživela v bolečinah (FOTO)

Tekmovalka resničnostnih šovov in spletna vplivnica Ksenija Kranjec je s svojimi sledilci delila veselo novičko. Že nekaj časa si je želela prav poseben modni dodatek, in sicer okrasje na bradavičkah. Končno je zbrala pogum in si jih dala preluknjati, postopek pa je bil vse prej kot enostaven. Kot je povedala Ksenija, je postopek zelo boleč in kričala ter jokala je od bolečine, ki jo je ob tem doživljala.

FOTO: Instagram

Ponoči ni mogla spati, vso noč se je premetavala. S sledilci pa je delila, da je med posegom jokala kot majhen otrok in da dve minuti sploh ni vedela, kaj govori, ker je bila v takem šoku.