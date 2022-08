Zmagovalka POP-ovega šova pristala v bolnišnici: šlo naj bi za večorganski vnetni sindrom

Se spomnite simpatične temnolaske, ki je zmagala v eni izmed sezon Štartaj Slovenija? Karmen Meze in Neža Mlakar sta Slovenijo osvojili leta 2018, ko sta zmagali v oddaji in za svoj izdelek prejeli nagrado Hit izdelek leta. Vse od takrat se uspešni podjetnici kalita v slovenskem podjetniškem prostoru in razvijata nove izdelke.

Podjetniška pot pa ni vedno s cvetjem posuta in včasih si zadamo vseč kot zmoremo. To je na svoji koži občutila tudi Karmen, ki je pristala v bolnišnici, zaradi domnevne diagnoze večorganskega vnetnega sindroma. Tako je morala službene obeznosti za nekaj časa pustiti na stranskem tiru in se posvetiti svojemu zdravju.

FOTO: Instagram