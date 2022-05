Zmagovalec Kmetije ves polomljen šokiral starše: poglejte, kaj se mu je zgodilo

Tilen Brglez, zmagovalec Kmetije, je pretekli konec tedna pristal v bolnišnici, potem ko se je na motokros dirki močno poškodoval. Po objavi fotografije na instagramu, ko so reševalci prišli ponj, se je usulo vprašanj njegovih sledilcev, kako se počuti, a pravi, da vsem ni uspel odpisati, ker da nima energije. Povsem ga je izmučila poškodba in okrevanje, ki sledi. Nekoliko slabše volje je predvsem zato, ker se je sezona tekmovanja šele začela in nenazadnje tudi zato, ker so se mu rebra pravkar zacelila, pa je še »staknil« novo poškodbo.

»Zlomljene imam spodnje tri vretence na delu križa in natrgane mišice,« nam je pojasnil. Vsekakor je to zanj veliki šok, kot pravi, in ne le zato, ker je sprva mislil, da poškodba ne bo tako huda, ko se je pozneje pokazalo, temveč tudi zato, ker se je sezona dirke v motokrosu šele začela.

»Sezona se je šele začela, jaz pa sem že staknil poškodbo. Seveda upam, da se bom pozdravil čimprej in bom že na motorju čez en mesec,« 24-letnik optimistično napove prihod nazaj na dirkalne steze.

Zadnjo besedo bodo pri njegovi dejavnosti imeli zdravniki in za zdaj kaže, da okrevanje dobro napreduje. »Prva dva dni nisem mogel stopiti na nogo, ampak sem s pomočjo fizioterapevtke to dosegel in sem lahko zapustil bolnišnico,« zmagoslavno pravi.

V domači oskrbi mu ni hudega, kar bo zagotovo pripomoglo k hitrejšemu okrevanju, a priznava, da so se domači zanj močno prestrašili. »Domači so bili seveda v strahu, ker niso vedeli, za kako hudo poškodbo gre in sem ji povzročil visok tlak, a zdaj zame skrbijo kot za malega otroka in mi res ni hudega«.

Do grdega padca je prišlo na pokalni dirki v motokrosu v Šentvidu pri Stični. »Šlo je za četrti krog in rekel sem si v štartu, da grem na polno. Bilo je preveč na silo in se ni obrestovalo. So pa takšne nesreče del športa, tako da sem motiviran, da se čimprej pozdravim in grem lahko nazaj na motor,« odločno pove in v isti sapi dodaja, da niti nima časa za počitek na pretek, saj že čez slab mesec organizira veliko zabavo v Rogaški Slatini z zvenečimi imeni hrvaške in slovenske estrade.