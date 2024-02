Zlorabili ime znane slovenke

Na spletu se že nekaj let pojavljajo oglasi, ki brez dovoljenja uporabljajo njeno ime in prave fotografije, Ana Maria pa poziva, da naj lažnim obljubam o čudežnih tabletah ne nasedamo. Sama prisega na hojo, pravi, da bomo že z 10 000 koraki na dan naredili veliko spremembo.

»Ni res! Nekdo že leta (!) zlorablja moje ime in javno podobo za prodajo nekih tablet za hujšanje. Prosim, ne nasedajte, raje naredite 10.000 korakov vsak dan in boste videli, kako bo že to naredilo razliko,« je sporočila svojim sledilcem na Facebooku.

To sicer ni osamljen primer, letos so podobno storili tudi Tini Maze - pod njenim imenom so obljubljali hiter in preprost zaslužek.

Tudi Nataša Pirc Musar je pred nekaj tedni postala žrtev spletnih goljufov, ki so ustvarili lažni videoposnetek, v katerem predsednica predstavlja platformo za pasiven dohodek.

Se sliši predobro, da bi bilo res?

Ne pozabimo - na spletu se lahko zgodi prav vse, nepridipravi s socialnimi omrežji zlahka promovirajo lažne storitve, s porastom umetne inteligence pa je takšno početje postalo še bolj razširjeno.

Raje trikrat preverite, preden vpisujete svoje osebne podatke in nekomu nakazujete denar. Pozanimate se lahko tudi pri svoji banki, mnoge ponujajo učinkovite ukrepe za zaščito pred goljufi.