Ste videli ta posnetek Nataše Pirc Musar? Ne nasedajte! Gre za prevaro

Splet prenese vse, in v dobi, ko se umetna inteligenca razvija s svetlobno hitrostjo, je včasih res težko ločiti med resnico in lažjo, med resničnim in umetno ustvarjenim. Eden izmed takšnih primerov, ki kaže, kako daleč gredo tisti, ki se želijo okoristiti na račun nič hudega slutečih, je tudi posnetek, ki se je pred dnevi pojavil na družbenem omrežju facebook, glavna akterka pa je predsednica države Nataša Pirc Musar.

Med 15. in 18. januarjem je bil na družbenem omrežju facebook predvajan oglas, ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem predsednica države predstavlja platformo za pasivne prihodke. Ta naj bi vlagateljem za 200 evrov vložka vsak mesec zagotovila zaslužek v višini od štiri tisoč evrov.

Da vse skupaj deluje še bolj pristno, so nepridipravi uporabili posnetek intervjuja predsednice iz oddaje Kaj dogaja. Barva glasu ustreza njenemu, a sta izgovorjava in govorica nejasni in netočni.

Na spletni strani Siol pišejo, da je oglas delila stran pod imenom Ciptakerja, ki je v preteklosti objavljala novice iz Indonezije. Prav tako so vsi zapisi v indonezijskem jeziku, orodje za preglednost strani pa razkriva, da do strani dostopajo trije uporabniki iz Kanade in Kitajske.

Opozorila z vseh strani

Na prevaro so opozorili tudi Varni na internetu. Zapisali so, da zaznavajo vse več deepfake videov, ki zlorabljajo identiteto znanih Slovencev za promocijo različnih kriptoshem. »V zadnjem primeru gre za računalniško obdelano izjavo predsednice dr. Pirc Musarjeve, kjer goljufi združijo obstoječi videoposnetek z računalniško obdelanim govorom.«

V nadaljevanju še povedo, da na posnetku predsednica v zmanipulirani izjavi govori o priložnosti za zaslužek, ki jo prinaša nova platforma za trgovanje. Goljufi so šli še korak dlje od lažnih portalov, kjer so "zgolj" kopirali podobo in imena slovenskih medijev ter zlorabljali podobe znanih Slovencev. Takšni posnetki so se v angleško govorečem svetu pojavili pred kakšnim letom, zdaj pa smo dobil "lokalne" različice. Zmanipulirani posnetki se lahko uporabijo za zvabljanje novih žrtev v kriptoprevare, izsiljevanje z intimnimi posnetki, direktorsko prevaro ipd.«

Na koncu dodajo še, da splošno navodilo pri takšnih obljubah o hitrih zaslužkih z malo klikanja ostaja vedno enako – ne nasedajte pravljicam, cilj je vedno izvabiti denar od vas!