Življenjska prelomnica za Ano Žontar Kristanc: Jokala sem kot dež

Avtorica številnih kuharskih knjig in kulinaričnega bloga Ana Žontar Kristanc je z javnostjo delila pomemben trenutek v njenem življenju. Z možem Kristjanom sta namreč kupila hišo.

Kot je pojasnila, je bil njun načrt od nekdaj, da kupita parcelo in hišo zgradita sama. »Nisva iskala hiše, mislim da je ta slučajno našla naju in vanjo sva se oba v trenutku zaljubila. Z njo so vse karte padle na pravo mesto in presrečna sva, da sva našla opcije, da je zdaj najina. In proces je tako dolgo trajal. Tri mesece pogajanja, zbiranja vseh papirjev, dokumentov … Iskreno si nisem mislila, da je za vsem tem lahko toliko stresa in dela,« je med drugim zapisala na svojem blogu.

Poudarila je, da gre za pomembno življenjsko prelomnico in da je bila ob njej izredno čustvena. »V treh mesecih se je večkrat zgodilo, da nisva bila prepričana ali bo hiša na koncu najina. In priznam, da ko so bili končno vsi dokumenti podpisani, sem po nekaj urah, ko sem dejstvo sprocesirala, jokala kot dež. Ne pretiravam – res sem jokala kot dež. Najbrž zato ker sem nekje v sebi mislila, da se na koncu vse ne bo izšlo, pa je bila želja tako velika. Po drugi strani pa zato, ker še vedno ne morem verjeti, da se mi bo uresničila ena največjih življenskih želja in to je enkrat imeti svojo hišo. In občutek je res fenomenalen. Še zdaj mi gre na jok, ko pomislim na to.«

Ani in njeni družini želimo obilo lepih trenutkov v novem domu.

Ana je nedolgo nazaj za Mično spregovorila o tem, kako je osvojila svojega sanjskega moškega. Iskren pogovor najdete TUKAJ.

​