Žena Davida Urankarja sporočila, kako je po pristanku na urgenci z njenim možem

Pred dnevi smo poročali, da je televizijski voditelj, fotomodel in vplivnež David Urankar pristal na urgenci. Po poročanju portala mariborinfo.com je med kolesarjenjem doživel nesrečo. O njegovem pristanku na urgenci je na Instagramu pisala tudi njegova izbranka Ajda Rotar Urankar. K sreči z voditeljem, ki ga videvamo v oddaji Dobro jutro in v podkastu Gospoda, ki ga vodi z Juretom Godlerjem, ni hujšega. Ajda je namreč zdaj na Instagramu razkrila, da je David zelo v redu in da se bo s časom vse zacelilo.

Kot je zapisala, bi morala iti naslednji teden z njim v Benetke na filmski festival, na katerem bodo zavrteli film, v katerem zaigra tudi David, ki mu je pripadla stranska vloga. Čeprav si festivala ne bosta mogla ogledati v živo, je bolj pomembno to, da je z voditeljem zdaj dobro.

Od trenutkov, ki mu spremenijo življenje, se poskuša kaj naučiti

David je v intervjuju, ki smo ga objavili pred nekaj meseci, razkril, da je bilo v njegovem življenju kar nekaj trenutkov, ki so mu spremenili življenje in da se od njih poskuša kaj naučiti. Verjamemo, da bo enako storil tudi tokrat in ga bo dogodek naredil še močnejšega.

