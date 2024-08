Slovenskega voditelja odpeljal rešilec! Njegova žena prosi tole ...

Televizijski voditelj, fotomodel in vplivnež David Urankar je pristal na urgenci. Njegova izbranka, Ajda Rotar Urankar​, je informacijo delila na svojem Instagramovem profilu, ob tem pa sledilce zaprosila, naj se javi oseba, ki je v torek poklicala reševalno vozilo za njenega moža.

»Lajf. En trenutek izbiraš obleko za gala dogodek, drug pa dobiš klic z urgence. David me že od včeraj zvečer pripravlja na njegov new look, ko ga odpustijo in ga lahko pridem iskat, ampak ga vsaj humor ni zapustil,« je zapisala v zgodbi. Dodala je, da je njeno spoštovanje do zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja le še zraslo.

Televizijski voditelj je moral obiskati urgenco. FOTO: Instagram Ajda Rotar Urankar

V naslednjem sporočilu, namenjenem sledilcem, je prosila, naj se javi tisti, ki je poklical reševalno vozilo, saj bi se ji oba z možem rada zahvalila.

Kaj se je zgodilo Davidu, ni znano, a v uredništvu Slovenskih novic mu želimo hitro in uspešno okrevanje.