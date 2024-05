Zavzeli bodo središče Ljubljane in ga postavili na glavo

Ljubljana bo 24. in 25. maja že tretjič gostila atraktiven dogodek World Kidz Breaking Champion Powered By I Feel Slovenia z najboljšimi mladimi breakdancerji na svetu. Kar trije mladi mojstri, ki so že navdušili slovensko občinstvo, se bodo letos spopadli tudi na olimpijadi v Parizu, prihaja pa že nova generacija, ki cilja na Los Angeles 2028, med njimi slovenski talent Tilen Grašič - Tasic.

Tilen Grašič je ambasador dogodka in najboljši slovenski plesalec. FOTO: WKBC

Dogodek v prestolnici bo postregel z bitkami najboljših plesalcev breakdancea na svetu. Ti bodo zavzeli središče Ljubljane in ga ob ritmih prekaljenih glasbenih selektorjev spet postavili na glavo. »To je pomemben projekt za slovenski ples in Slovenijo, breakdance pa je edina plesna disciplina, ki je tudi olimpijski šport. Pri nas imamo ogromno potenciala, veliko mladih talentov, ki imajo ob dobrem delu možnost, da se uvrstijo na ene od prihodnjih olimpijskih iger. Taki dogodki pripomorejo k promociji plesa med mladimi, pri lovljenju pozornosti sponzorjev ter tistih, ki skrbijo za plesno infrastrukturo,« je pred dogodkom povedal plesni mojster in koreograf Anže Škrube.