Darja Gajšek je po številnih vprašanjih ljubiteljev narodno-zabavne glasbe, pa tudi svojih oboževalcev, ki jih je prejemala v teh dneh, potrdila ugibanja, da letos oddaje Poletni pozdrav na programu Televizije Slovenija ne bo. Številni so namreč v teh dneh že pričakovali, da bo ta spet zapolnila petkove večere, potem, ko se je končala serija oddaj V petek zvečer. Informacijo, da oddaje to sezono ne bo, nam je potrdil tudi dolgoletni urednik za narodno-zabavno glasbo na RTV Andrej Hofer. Še več, letos RTV Slovenija ne bo organizirala niti festivala Slovenska polka in valček, ki je med izvajalc...