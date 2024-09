Pretresi na Kmetiji, poslovili sta se dve junakinji šova Sanjski moški

V resničnostnem šovu Kmetija so se že začeli prvi zapleti in drame. V dvoboju sta se tokrat pomerili tekmovalki Ines Dužič in Polona Kranjc. Ines je kot druga dvobojevalka izbrala moč, zato sta se s Polono pomerili v igri Drži tovor. Držati sta morali vsaka svojo vrv, ki je bila prek konstrukcije privezana na mrežo s precej težkim tovorom. Med držanjem sta morali v vreči svoje nasprotnice metati dodatne vreče, ki so ležale na tleh. Obe sta nekajkrat zadeli mrežo nasprotnice, a je bila Ines veliko bolj uspešna. Na koncu sta morali vrv držati z eno roko, kar je dlje časa uspelo Ines, ki je tako postala zmagovalka dvoboja.

Eva Luna Mlakar pa je ta dan dobila sporočilo izpadlega tekmovalca, fanta Nejca Abrama. Ta ji je povedal, da naj ostane močna, da jo ima rad in da komaj čaka, da se vidita, da pa upa, da pride čim dlje. Eva Luna se je v areni zlomila: »Čustva so naredila svoje in na žalost ne morem vplivati na to. Lahko se trudim in vse, ampak vem, da na koncu mučim sebe.« Ocenila je, da nima dovolj moči, da bi preostanek poti v tekmovanju nadaljevala sama. Zavedala se je, da bo razočarala del tekmovalcev, a se je odločila gledati nase in se je poslovila.

Kmetija 2024 je slovenski resničnostni šov, ki se letos predvaja že v svoji 11. sezoni. Šov je zasnovan tako, da tekmovalci živijo in delajo na kmetiji, kjer se soočajo z različnimi kmečkimi opravili in izzivi. Njihov cilj je preživeti tedenske naloge, arene in se obdržati v igri čim dlje, dokler eden izmed njih ne osvoji glavne nagrade, ki znaša 50.000 EUR. Tekmovalci prihajajo iz različnih delov Slovenije in imajo raznolike osebnosti, kar ustvarja zanimive odnose, konflikte in zavezništva. V tej sezoni med najbolj izpostavljene tekmovalce sodijo Maja Triler, Žan Hronek, Nuša Šebjanič in drugi. Vsak teden tekmovalci opravljajo različne naloge, od katerih so nekatere povezane z obdelovanjem zemlje, skrbjo za živali in upravljanjem kmetije. Poleg fizičnih izzivov pa so pomembne tudi strateške odločitve in medosebni odnosi, ki lahko odločajo o zmagovalcu

Voditeljica Natalija Bratkovič je bila ob tem jasna: »Ta predaja ni v tekmovalnem duhu Kmetije ... Pravi kmet nikoli ne popusti pod pritiskom, ne ukloni se niti pravi nevihti, niti lastnemu čustvenemu viharju.«