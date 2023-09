Sari ni bilo všeč, da se ji je v dvoboju pustil: »Ti fantič, lej, brez hrbtenice si«

V včerajšnji oddaji Kmetija je bilo ponovno zanimivo. V njej smo lahko videli dva dvoboja. Sara Bajec in Nejc Hočevar sta se pomerila z izzivalcema. Sara se je v igri Ribolov na suhem pomerila s Timom Novakom in bila od njega boljša. Tim se ni potrudil za zmago tako, kot bi se lahko, kar je tudi potrdil voditeljici oddaje. Ni želel iti k drugi družini, saj bi se, kot je dejal, tam slabo ujel. Povedal je tudi, da tam nima zaveznikov.

Sari to, da se ni boril po najboljših močeh, ni bilo všeč. »Bodi moški, pokaži svojo hrbtenico in pojdi nazaj in si izbori spet mesto pod soncem. Ne bodi mevža,« mu je dejala.

Nejc premagal Anjo

V drugem dvoboju se je Nejc pomeril z Anjo Malešič in dvoboj tudi dobil. Pomerila sta se v enaki igri kot Sara in Tim. Nejc je bil po dvoboju prepričan, da se Anja ni borila maksimalno. Nejc ostaja prvi dvobojevalec. V primeru slabše opravljene tedenske naloge njegove družine bo moral v areno.

Kot so zapisali na 24ur.com, bo resničnostni šov Kmetija ta teden na sporedu izjemoma do četrtka ob 21.10, v nedeljo pa ob 20.00 na programu POP TV.

Tekmovalci se v tem resničnostnem šovu spoznajo z delom na kmetiji. Nekaterim je to že poznano, drugi pa se z njim prvič srečajo. Tako kot npr. Tamara Talundžić z molzenjem krave. Pri nas je bilo posnetih že dvanajst sezon tega resničnostnega šova, ta, ki je v teku, pa je že trinajsta.