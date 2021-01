Za Sanjo Grohar je težko obdobje

Ni vse tako brezskrbno, kot je mogoče videti na prvi pogled.

So tudi težki dnevi, ki jih, roko na srce, ne dajemo na družabna omrežja.

Slavne mamice na instagramu objavljajo fotografije, na katerih se zrcalita sreča in veselje, marsikdo pa si niti ne predstavlja, da se lahko za njimi skriva tudi kaj drugega. O tem je na glas spregovorila nekdanja misica, ki ima na instagramu skoraj 90 tisoč sledilcev.»Na instagramu po navadi objavljamo vesele fotografije in trenutke, pa ni nič narobe s tem, ampak je vseeno dobro, da se pove na glas, da ni vedno vse lepo in popolno. So tudi težki dnevi, ki jih, roko na srce, ne dajemo na družabna omrežja. Ampak premagamo takšna obdobja, zadihamo in gremo naprej,« je Sanja Grohar nagovorila svoje sledilce in iskreno spregovorila o minulem obdobju, ki je bilo zanjo tako naporno, da je zaradi preutrujenosti le stežka zbrala svoje misli in sledila zastavljenim dnevnim načrtom.»Pred nekaj meseci sem imela kar težke dneve. Brez pomoči v Londonu, cele dneve sama z, dokler mož ni prišel zvečer iz službe. Nič nismo spali. Najprej zobki, potem smo zboleli in se zbujali ponoči. Čez dan pa naprej skrbeti za Nikca z vročino. Mama nima bolniškega dopusta. In ko je človek utrujen, zelo težko funkcionira. Nisem se mogla niti zbrati,« je mlada mamica spregovorila o napornem obdobju in pojasnila, da se je nato v bitko z izčrpanostjo in utrujenostjo podala s prehranskimi dopolnili, zaradi katerih lažje premaguje vsakodnevne izzive.