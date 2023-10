Z izpovedjo pretresla prisotne: zgodbo je uspešno skrivala pet let

Več let smo se spraševali, kam je izginila Nina Osenar Kontrec, sanjska ženska, znana manekenka, pevka in voditeljica. Po njeni veliki vrnitvi na javno sceno smo jo prvič spremljali kot voditeljico Slovenske popevke 2022, na predstavitvi svoje knjige V objemu življenja pa je javnosti izpovedala zgodbo, ki jo je pet let uspešno skrivala pred mediji.

Predstavitev, ki je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, je bila izjemno čustvena, pogovor, ki ga je vodila Bernarda Žarn, pa je tako Nino kot številne zbrane spravil v jok. Nina je brez dlake na jeziku govorila o najbolj temačnem času svojega življenja, ko je bila zaradi bolezni prikovana na posteljo in ni mogla skrbeti niti zase, kaj šele za svojega sina. Kljub mnenjem številnih strokovnjakov, ki so trdili, da gre za poporodno depresijo, je bila trdno prepričana, da to ni bila prava diagnoza.

Opisuje moža Dejana

Novopečena pisateljica je poudarila, da njena knjiga ne govori le o bolezni, temveč tudi o ljubezni. V svoji knjigi namreč opisuje moža Dejana, ki ji je že na začetku bolezni obljubil, da bo poskrbel zanjo, ob strani pa ji je stal tudi v najtežjih trenutkih, ko ni mogla govoriti, jesti in celo hoditi.

Knjiga vsebuje tudi strokovno perspektivo, ki jo je prispeval psihiater dr. Klemen Rebolj, ki je bil ključnega pomena pri Nininem boju z boleznijo. V knjigi ga je označila kot zdravnika svetnika in mu posvetila celotno poglavje, ki je tudi strokovno pregledano.

Kljub vsem preizkušnjam in stiskam, ki jih je doživela, je Nina ohranila neverjetno pozitivno energijo, ki jo je publika tako pogrešala, ter seveda neverjeten smisel za humor. Številni znani Slovenci, ki so se zbrali na predstavitvi knjige, so bili ob pripovedi presunjeni, hkrati pa navdušeni nad njeno vrnitvijo.