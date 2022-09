Z Gajškovo bo Hofer prvič skupaj na odru

Andrej Hofer je znani televizijski in radijski voditelj, urednik in komentator, ki je nazadnje precej različnih odzivov sprožil ob komentiranju letošnjega Eurosonga. Dogajanje je namreč pospremil s hudomušnimi in pikrimi pripombami, česar slovenski gledalci niso vajeni. Ta petek bo skupaj z Darjo Gajšek vodil 25. festival Slovenska polka in valček, in mnogi radovedno ugibajo, ali bo tudi tokrat ponudil svoj nabor šaljivih komentarjev.

»Gre za različni zvrsti oddaje, tako da bo slog nagovarjanja gledalcev precej drugačen od komentiranja evrovizijskega cirkusa. Seveda pa bova z Darjo poskušala biti tudi zabavna, saj je glasba, ki praznuje petindvajseti jubilej, prav tako vesela in sproščena,« skrivnostno odvrne. Čeprav o njem ne vemo toliko kot denimo o njegovi sovoditeljici, je Hofer znani obraz na slovenski sceni. Vodenje petkovega dogajanja bo že njegovo deseto, njegov glas nam je znan že dolgo, prav tako obraz na malih televizijskih zaslonih. Redki pa vedo, da se je nekoč tudi pel. Zmagal je na pevskem tekmovanju, v času, ko še ni bilo ne duha ne sluha o televizijskem iskanju talentov in podobno.

»Na Blejskem srčku, festivalu otroške popevke, sem leta 1985 s skladbo Jaz sem lev osvojil 1. nagrado strokovne komisije,« nam razkrije. Kljub uspešnim pevskim začetkom in dejstvu, da ga glasba od nekdaj zanima in o njej ve precej, se pozneje ni odločil stopati po tej poti. »Zdaj največkrat pojem v avtu in pod tušem. Zapel sem z Ano Dolinar na festivalu SPV leta 2009, z Ireno Vrčkovnik v oddaji Zvezde pojejo. Predstavil sem se z Big Bandom RTV SLO na festivalu Sof v Portorožu s pesmijo Samo ljubezen. Nekaj poskusov je bilo,« še pravi. Bosta z Darjo na festivalu presenetila in skupaj morebiti celo zapela?

Hofer se veseli, da bo lahko znova krmaril med novimi skladbami na festivalu SPV.

»Za zdaj načrtujeva samo govorne dialoge,« pove Hofer, bosta pa na odru kot voditelja prvič stala skupaj, čeprav sta sodelavca že več let. Darja ga je dolgo snubila, da bi postal njen sovoditelj in komaj čaka, da skupaj stopita na oder. Čeprav ne bosta zapela, se tudi Andrej veseli tega projekta. »To bo najino prvo skupno vodenje, ki se ga zelo veselim, tudi zato, ker sem pred osmimi leti v Darji videl potencial in skupaj z vodstvom sprejel odločitev, da bo postala voditeljica Slovenskega pozdrava. Seveda si želim, da bi dobro ujela ritem in energijo festivala ter to prenesla med ljudi,« sklene priljubljeni voditelj.