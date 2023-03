Vrhunec festivalskega poletja, glavnega gosta še skrivajo (FOTO)

Ustvarjalci 58. festivala Pivo in cvetje Laško, ki bo po omejitvah iz minulih let med 14. in 16. julijem končno spet zadihal s polnimi pljuči, so na druženju z mediji v Železniškem muzeju v Ljubljani predstavili vizijo festivala do leta 2025, ko bo Laško gostilo jubilejno 60. izdajo.

Festival z udarnimi koncerti, etnološkimi prireditvami, spremljevalnim programom in drugo ponudbo v mesto ob Savinji pritegne tudi deset tisoč ljudi. Včasih takšen obisk ni bil problematičen, danes pa pomeni visoko varnostno tveganje in obremenitev za okolje. Organizatorji zato z letošnjim letom uvajajo nekaj novosti za vrhunsko glasbeno izkušnjo ob omejitvi števila obiskovalcev tudi s plačilom vstopnine.

»Festival Pivo in cvetje Laško je vedno temeljil na najbolj priljubljenih domačih glasbenih ustvarjalcih, ki jih je postavljal ob bok prepoznavnim mednarodnim glasbenikom, kot so Europe, George Clinton & Parliament Funkadelic, Samantha Fox, Level 42, Ugly Kid Joe, Mando Diao, Joe Satriani, The Dead Daisies, Airbourne, Natalie Imbruglia ... Letošnji koncertni program bo na dveh odrih stkalo 12 glasbenikov in skupin. V soboto bodo nastopili Magnifico, Joker Out, Elvis Jackson, Luka Basi, BQL in Nika Zorjan, v petek pa Big Foot Mama, Jan Plestenjak, Žan Serčič, Polkaholiki, Dejan Dogaja in mednarodna zvezda letošnjega programa, ki jo bomo razkrili v naslednjih tednih. K nam prihaja ena največjih plesnih skupin vseh časov, z več kot 100 milijoni prodanih plošč in ducatom svetovnih hitov, ki so osvajali glasbene lestvice v šestih različnih desetletjih, nazadnje se je visoko na glasbene lestvice in v radijski eter zavihtela predlani,« je programski direktor Urban Centa podrobneje predstavil letošnji glasbeni izbor.

Dejan Dogaja se je odžejal s pivom, radijec Uroš Bitenc pa je priznal, da je bila ura zanj prezgodnja.

Najboljši poletni žur ne bo minil brez Luke Basija in ekipe Radia 1.