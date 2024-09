Vražja Eva osvaja s Tiho vodo (VIDEO)

Eva Kovačič ni neznano ime, gre za pevko narodnozabavnega ansambla Vražji muzikanti, s katerimi je osvojila srca številnih poslušalcev. Nedavno je posnela prvo samostojno skladbo in z njo stopila tudi na zabavno glasbeno sceno. V teh dneh tako predstavlja svoj prvi singel z naslovom Tiha voda, ki takoj pritegne pozornost. Melodijo je ustvaril priznani glasbeni ustvarjalec Alex Volasko, besedilo Dragica Šteh.

Gre za globoko čustveno skladbo, ki raziskuje teme notranjih stisk, hrepenenja po svobodi in neodvisnosti ter iskanja ravnovesja med ljubeznijo in osebnim prostorom. Pesem je iskrena izpoved o tem, kako lahko resnično ljubimo in smo ljubljeni le, če ostanemo zvesti sami sebi in svojim potrebam po svobodi.

​Eva je vsestranska pevka, ki se preizkuša v različnih glasbenih zvrsteh, a najbližja ji je zabavna in popularna glasba. S svojim vokalom in čustveno interpretacijo vedno znova prepriča poslušalce, s Tiho vodo pa njena strast do glasbe zaživi še intenzivneje, saj z njo ponuja globok vpogled v lastne notranje svetove.

Bila v polfinalu resničnostnega šova

Pred štirimi leti se je pridružila Vražjim muzikantom, ko so iskali novo pevko. Prej je pela v ansamblu Kvinta. Prihaja iz glasbene družine. Njeni starši so se spoznali pri Stiški pihalni godbi, kjer je mami igrala klarinet, oče bariton, njena 12 let starejša sestra Monika pa je članica Ansambla Razgled, ki se mu tu in tam pridruži tudi Eva. Osem let je v nižji glasbeni šoli igrala violino in pela, pred štirinajstimi leti pa se je prijavila v prvo sezono oddaje Slovenija ima talent in prišla do polfinala, kar je bila zanjo velika prelomnica.

Od Vražjih muzikantov se ne poslavlja. »Vražji fantje ostajajo moja glasbena družina, z njimi bom še naprej pela in navduševala oboževalce,« pravi Eva in še, da je v prvi samostojni pesmi posebno pozornost posvetila vizualni interpretaciji in se v čudovitem videospotu prelevila v vlogo pripovedovalke zgodbe o notranjih bojih in iskanju same sebe.

V videospotu nastopata plesalca Arnej Ivkovič in Giovanna Gabriela Klarič. FOTO: Blaž Vidovič

Videospot so posneli na slikovitih ulicah Maribora ter ob mističnem Blaguškem jezeru, v njem nastopata tudi vrhunska plesalca Arnej Ivkovič in Giovanna Gabriela Klarič, ki s svojimi umetniškimi gibi dodatno poudarjata čustveno globino skladbe. Nastal je pod taktirko režiserjev Blaža Vidoviča in Simona Zimiča, ki sta ga povzdignila na umetniško raven.