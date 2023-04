Vplivnice so zavihale rokave (FOTO)

Čipke, cvetje, vzorci, mehkoba, toplina, pridih drznosti in svobode ter naravni materiali … Ali najdete skupni imenovalec? Mi smo ga ujeli v Liscini novi trgovini v Sevnici, s katero največji slovenski proizvajalec perila in kopalk nadgrajuje svoje uspešno poslovanje preteklih let. Sodobnost in prostranost nove prodajalne omogočata lažjo izbiro, sistem prodajnih kotičkov pa poskrbi, da je izkušnja nakupovanja perila ravno prav intimna.

Vplivnežema Katarini Benček in Marku Pavloviću je šlo stiliranje lutke dobro od rok.

Vse to so na odprtju opazile in potrdile tudi številne znane manekenke in vplivnice, ki so imele hkrati posebno in zabavno nalogo – pomoč pri stiliranju lutk. Znani obrazi, med katerimi je bilo tudi nekaj moških predstavnikov, so sodelovali v zabavnih igrah, ki so jih popeljale v zanimiv svet Lisce in nastajanja kreacij.

Prosojna črnina je prepričala manekenko Tjašo Kokalj Jerala.

Pomerili so se v zabavnem kvizu, zlagali sestavne dele modrčka in ustvarjali svoje modne stylinge. Izbrani stylingi vplivnežev krasijo novo prodajalno, vsem pa je skupno, da bo letošnje poletje zelo barvito in energično.