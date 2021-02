Vplivnica besna: Tudi ministri so bili videni v Dubaju

Kljub temu, da uživajo na drugem koncu sveta, je očitno sporočilo vodje konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeve Andreja Štera, prišlo do vplivnežev. Kaj si mislita o tem, da st a bili zvezdi vladne novinarske konferenci sta na instagramu zapisaliinSenka Umek, ki so jo okrcali, ker uživa v Dubaju, je med drugim zapisala, da je med svojim obiskom Dubaja tam opazila tudi nekatere slovenske ministre. Koga točno, ni razkrila.Objavljamo njen nelektoriran zapis: »Sem želela ostati tiho pa ne gre.... meni se zdi zanimivo, da je v času ko se »ne potuje« vse nabito na letališčih, da povsod ljudje lahko v miru spijejo kavo, le pri nas s sto in enim ukrepom/kaznijo, zanimivo da je svet previden- mi pa pod represijo, da nas ukrotijo kot svoje miške (ker brez tega ne znamo biti previdni?) Danes ko so vse informacije dostopne verjetno vsi vidimo kaj se v resnici dogaja povsod, kaj se dogaja z našo državo in kako se obnašajo naši leaderji? No temu primerni so tudi tisti, ki se pritožujejo na račun tistih katerim je morda ta trenutek lepše, boljše (ker to pa ne, da je sosedu lepše)! Ta anonimnež se je lepo vklopil v vibe Slovenije, no jaz si niti ne želim, zato potujem kadar mi ustreza, sem vesela za tiste, ki uspejo živeti svoje sanje (s potovanji ali brez), zato vidim kako nas obravnavajo in zato se držim razumnih pravil, sem previdna in predvsem se ne utikam kaj, kdaj in kdo kje počne ali pa zakaj so bili določeni naši ministri videni prav v Dubaiu v času ko sem bila sama tam.Tako da:1. Anonimnež, če se ti gre v Mb, pojdi (tudi jaz sem tvegala plačilo kazni)....2.Ministri, ne bom iskala pomoči od vas, če ostanem nekje, obljubim!3.Slovenija, spravi se že k sebi in predvsem prerasti zavistnost! No, zdaj grem pa pakirat za novo potovanje.«Na vladni urad za komuniciranje smo naslovili vprašanje ali navedbe Senke Umek držijo. Njihov odgovor objavimo, ko ga dobimo.Alja Perne je zapisala, da jo od vseh očitkov najbolj moti to, da ji očitajo, da so šli zapravljati danes. »Čigav? A ta, ki mi ga država iz dobre volje vsak mesec nakaže na račun? Mi smo tukaj pol dopustniško pol delovno, pa tudi če bi tri mesece ležali pod palmo je to moj dena, od katerega ima država 22 odstotkov. Dokler mi tega denarja nihče ne podari, mislim, da to ni tema pogovora,« je zapisala Alja in dodala, da doma ob vseh »nesemiselnih omejitvah in ob omejevanju svobode doma niti normalno delati ne moreš, tako da je edina logična stvar, da nekam greš – nekam, kjer lahko ustvarjaš, kjer si lahko človek in imaš socialni kontakt, se sprostiš in odklopiš od poročanja 50 krat na dan, koliko je okuženih«.