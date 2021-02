Voditelju na glavo padla opeka

Kljub njegovim težavam so do zdaj posneli že šest oddaj Vinilni časi. FOTO: TV3

Še vedno čakam na jutro, ko se bom zbudil brez glavobola.

Potem ko je konec leta po nekaj zapletih zaradi snemanj v času korone le prišla na spored TV3 nova oddaja Vinilni časi, ki jo lahko spremljamo ob sobotah zvečer, je, ki jo vodi skupaj s, doživel nezgodo. Medtem ko je bil pri svojih konjih, ki jih obožuje, mu je na glavo padla večja opeka, zaradi katere je izgubil zavest, z reševalnim vozilom so ga odpeljali na urgenco.V bolnišnici je prestal operativni poseg, na glavi je dobil nekaj šivov, utrpel je tudi hud pretres možganov. Po okrevanju v bolnišnici je potreboval kar nekaj dni počitka doma, a zato ni mogel skrbeti za konje in druge živali, ki jih ima. »Kar se mi je zgodilo, je bilo res nemogoče predvideti. Ker delam s konji, je obstajala vedno velika verjetnost, da bi se poškodoval pri svojem delu, da mi bo na glavo padel zidak z višine štirih metrov, pa nisem pričakoval,« pravi Krmac, ki je imel po hudem pretresu možganov nekaj časa tudi dvojni vid, sčasoma pa si je le opomogel.»Še vedno čakam na jutro, ko se bom zbudil brez glavobola,« je še dejal. Poškodb je sicer vajen, ker je bil v mladosti športno aktiven, treniral je tako rokomet kot atletiko, metal je disk, kopje in suval kroglo.»Spomnim se zadnjega treninga pred tekmo mladinskega državnega prvenstva, na kateri sem bil med favoriti, po njem pa sem z atletiko zaključil. Na izmetališču je vsak vrgel svoj disk in ga šel tudi iskat, medtem ko se je naslednji že pripravljal na met. Ko sem ga vrgel jaz in ga šel iskat, tisti za menoj ni počakal, ampak ga je vrgel ravno takrat, ko sem se že sklonil, da bom pobral svojega. Slišal sem samo še pazi in že me je disk, težak poltretji kilogram, zadel v glavo,« se spominja.V paniki sem počepnil, da mi ne bi odbilo cele glave, tako da sem jo odnesel le s poškodovanim prstom. Pa tudi pri delu s konji sem dobil že veliko brc in ugrizov, tudi nekaj zlomov kosti. A se delu z njimi kljub vsemu ne bi odpovedal za nič na svetu,« sklene Jani Krmac.