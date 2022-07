Voditelj končuje knjigo

Kaj imata skupnega Jure Godler in veliki francoski cineast Jacques Tati? Med drugim ju povezuje ljubezen do pljuskanja atlantskih valov. Juretov okus za morje je nasploh zelo britanski, saj Opatijo, Benetke ali Portorož najraje obišče pozimi, ko tam ni vrveža in so temperature znosnejše. Letošnje poletje si je popestril z vožnjo do francoskih vinogradov in bretonskih plaž.

Eden od vrhuncev je bil obisk mesteca Saint-Nazaire, kjer je v tistem hotelu, kjer je prenočil tudi sam, v 50. letih prejšnjega stoletja Jacques Tati kot scenarist, režiser in glavni igralec posnel zimzeleno komedijo Počitnice gospoda Hulota. Domačini so se mojstru poklonili s kipom gospoda Hulota, ki ga je seveda pozdravil tudi Jure. Sicer pa Godler te dni, če parafraziramo Mačka Murija, pili brez razlike še zadnje vejice in pike tretje dogodivščine agentov Spencerja in Novaka.

Večno žejna, lačna divjih voženj, dam svobodnih nazorov in razvrata željna (anti)junaka se bosta vrnila v novi napeti zgodbi Dr. Nobody.