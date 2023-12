Voditelj in novinar se je po prihodu Urbanije poslovil: Gre za del sovražne propagande

Odgovorni urednik informativnega programa na televiziji Planet TV je v začetku decembra postal Uroš Urbanija, a kot kaže, z njegovim urednikovanjem niso vsi zadovoljni. Med drugim se je o razmerah na televiziji razpisal voditelj in novinar Dennis Malačič, ki je v dolgem zapisu z naslovom Odhajam, ker ostajam zvest sebi navedel, da se v ekipi novega odgovornega urednika ne počuti sprejeto in cenjeno, zato je dal odpoved.

»V tej ekipi se žal več ne počutim ne sprejeto in ne cenjeno, obenem pa profesionalnim standardom, ki jih v pogodbi zahteva Planet TV od mene & sodelavcev, navsezadnje pa nam jih narekuje tudi novinarski kodeks, zaradi nove uredniške politike ne morem(o) niti slediti,« je zapisal.

Razlog za njegov odhod oziroma odpoved je tudi v gonji proti LGBTIQ+ skupnosti, ki se odvija pod novim odgovornim urednikom. »Sporočam, da se umikam, saj si ne bi nikoli opravičil, da bi sodeloval pri nečem, kar gre proti meni in navsezadnje tudi mojim pravicam,« je zapisal.

»Glede na to, da sem bil pri svojem delu res s srcem in dušo, mi lahko verjamete, da to vsekakor ni lahka poteza in da se poslavljam s težkim srcem, mi pa iskreno na koncu dne pomeni več, da zaspim v miru in ne v strahu, del sovražne propagande pa nisem bil nikoli in tudi ne bom.«

»Vedno sem bil na strani manjšin«

»Vedno sem bil na strani manjšin, vedno sem zagovarjal človekove pravice. Navsezadnje sem bil zaradi svoje spolne usmerjenosti nemalokrat deležen žaljivk, posmehovanja, nesprejemanja, zavračanja in vsega ostalega, zaradi česar velikokrat nisem mogel biti iskren ne do sebe ne do okolice. A ti časi so minili,« je še navedel Malačič, ki se sprašuje: »V čem sem manjvreden, v čem so manjvredni ostali člani mavrične manjšine, da si tudi sami ne bi zaslužili sreče in ljubezni? V čem?!«

Hvaležen sodelavcem

»Neizmerno sem bil hvaležen sodelavcem, da nikoli niso problematizirali moje spolne usmerjenosti – še več, sprejeli so me za svojega, me vzljubili in verjamem, da me imajo danes neizmerno radi. Verjamem, da jim ni vseeno, da jih zapuščam, in verjamem, da bodo, ne glede na to, da se razhajamo, vedno stali za menoj, tudi ko se bo šlo za moje/naše pravice. Vsaj večina, za nekatere pa žal tega ne morem trditi: v preteklih dneh sem slišal tudi komentarje, da moram odmisliti novo uredniško politiko, saj da moram na koncu dne tudi sam plačati položnice. To je že res, ampak za kakšno ceno?! Žal nimam moči in ne srca, da bi stopil pred gledalce za vsako ceno. Sploh pa ne na račun izdaje samega sebe,« piše.

Svoj zapis je zaključil z besedami, da se za nekaj časa umika iz javnosti, saj ga je celotna situacija zelo prizadela. »Nekoč, nekje, ko se pojavi nova priložnost, predvsem tam, kjer bom cenjen in spoštovan, pa verjamem, da se znova zagledamo. Srečno vsem, srečno pa predvsem nam, borcem, ki nam ni vseeno in ki bomo vedno na strani pravičnosti, sprejemanja, spoštovanja in ljubezni!«

