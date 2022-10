Vlado Pilja: »Bosna je itak carica!« (FOTO)

Slovenski pevec Vlado Pilja že dolgo ni obiskal Balkana, zato se je s starši odpravil na izlet v njihove rodne kraje. »Bosno sem obiskal po 30 letih, kamor sem kot otrok odhajal na šolske poletne počitnice. Obvezno sem preživel tam vsaj en mesec ali več. Super je bilo, pa kaj, super top, mega, fantastično! In tokrat sem šel skupaj s staršema na dvodnevni izlet, kjer smo se že avtomobilu na poti, nasmejali do solz«, je povedal Vlado, ki je Bosno pohvalil v vseh pogledih. »No, hrana itak vrhunska, tu ni dileme. Žurat nisem šel, ker bi bilo malce smešno, da uletim pri mojih letih v klub s staršema, čeprav njiju ne bi to nič motilo, ker sta kar žurerja. Bosna je itak carica! Res, da se še morda na nekaterih koncih poznajo posledice slabega gospodarskega stanja, vendar ljudje so še vedno isti. Vse je bilo top, jedli smo malce pujska, piščanca, jagnjetino in normalno, kislo zelje in kuhan krompir. Pijača je po tradiciji 'rakija', ampak nobeden od nas ne pije, tako da smo bili na vodi.« Izlet je Vlado pričel v Pulju, kjer starša živita, ter pot nadaljeval skozi Bosno, do Prnjavora.

Vlado je s staršema obiskal njune rodne kraje. FOTO: Osebni arhiv

Vendar to ni bilo zadnje potovanje. »To je bil krst po 30 letih, zdaj bom pa pogosteje odhajal tja na izlete, tudi v druge kraje bivše SFRJ. Na vrsti so Sarajevo, Mostar, Beograd, Novi Sad itd. Še veliko je nevidenega,« navdušeno našteva Vlado, ki pa je rojen v Sloveniji. »Seveda, rojen sem v Ljubljani, Ljubljančan bil in ostal! Korenine so pa Bosna, Hrvaška in Srbija, pravi 'multinacionalec' sem!«